ಆಂಧ್ರ ‍ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದಿಂದ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಕರಣ್ ಅದಾನಿ

<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ:</strong> ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕರಣ್ ಅದಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಬಂದರು, ಸಿಮೆಂಟ್, ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ, ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಿಡ್.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಕರಣ್, ಸಮೂಹದ15 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ 'ವೈಜಾಗ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್' ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರವೂ ಇರಲಿದೆ.</p><p>ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೇರ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಆಳ-ಅಗಲ|ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ LIC ಹೂಡಿಕೆ: ದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?.