<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಏರ್ಬಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ 'ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (ಟಿಎಎಸ್ಎಲ್) ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೋಲಾರದ ವೇಮಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜೋಡಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜೋಡಣೆಯ ಮೊದಲ ಘಟಕ ಎಂದು ಏರ್ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಟಿಎಎಸ್ಎಲ್ನ ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>'ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದೆ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏರ್ಬಸ್ನ ಎಚ್125 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆದಾರನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗುವ ಮೊದಲ ಎಚ್125 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್125ಎಂ ಎಂಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಳಕೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>