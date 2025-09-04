ಅಪ್ಸರಾಗೆ ‘ಡಾಲಿ’ ರಾಯಭಾರಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಅಪ್ಸರಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ‘ಡಾಲಿ’ ಹೆಸರಿನ ನಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ!</p>.<p>ಈ ರೀತಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಸರಾದ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಪೆನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ಡಾಲಿ’ ಜೊತೆಗಿನ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ‘ಡಾಲಿ’ಯು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಪೆನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಡೂಡಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಡಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದುವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಡಿಯಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆಟವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು, ಡಾಲಿಯ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾಯಿತು. ನಾಯಿ ಮರಿಯಿಂದ ರಾಯಭಾರಿ ನಾಯಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಡಾಲಿಯ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>