ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ ಖಾತೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಬರೋಡಾ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ ಖಾತೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ) ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬಿಒಬಿ), ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅವಧಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹2.25 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಸಿಜಿಎಂ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮನೋಜ್ ಚಯಾನಿ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುಕುಲ್ ಶರಣ್ ಮಾಥುರ್, ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿರೀಶ್ ಎಸ್.ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>