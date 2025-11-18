ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ: ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ?

ವಿಜಯ್‌ ಜೋಷಿ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:28 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:28 IST
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯು ಶೇಕಡ 5ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಅರವಿಂದ ರಾವ್, ಕೆಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
chikkamagalurucoffeeClimate changeMansoonweather change

