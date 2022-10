ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ ₹25.5 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರವನ್ನು ಶನಿವಾರ ₹25.5ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 19 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ ₹1,885 ರಿಂದ ₹1,859ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ 19 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ ₹ 1,995.50ರಿಂದ ₹ 1,959 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 19 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ ₹ 1,844 ರಿಂದ ₹ 1,811.50 ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 19 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ ₹ 2,009.50, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹2100.0 ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಸೆ.1ರಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರವನ್ನು ₹ 91.5ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

The price of a commercial LPG cylinder in Delhi reduced by Rs 25.5 with effect from today

