<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಎಂಡಿಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಡೀಪ್ವಾಚ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಜಿಸಿಸಿ (ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರ) ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಡೀಪ್ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕಚೇರಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಜಿಸಿಸಿ ಕೇಂದ್ರವು ಡೀಪ್ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ, ಏಜೆಂಟಿಕ್ಎ.ಐ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಸಿಸಿ ಆರಂಭದ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಇರಾದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಸಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೀಪ್ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾನ್ ಡಿಲುಲ್ಲೊ ಅವರು, 'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಚೇರಿಯು, ಕಚೇರಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ; ಇದು ಸೈಬರ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎ.ಐ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>