ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

Food Grain Production: 35 ಕೋಟಿ ಟನ್‌ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:47 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
foodFood production
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT