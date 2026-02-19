ಒಪಿಒಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐವಿಎಫ್ ಕಂಪನಿ ಗೌಡಿಯಂ

<p>ಬಂಜೆತನವು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ (ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ17.5ರಷ್ಟು) ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಐವಿಎಫ್ (ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಶನ್) ಅಥವಾ ಫಲವಂತಿಕೆ ಉದ್ಯಮವೂ ಜೋರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. </p><p>ನವದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಫಲವತ್ತತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 'ಗೌಡಿಯಂ ಐವಿಎಫ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಹೆಲ್ತ್' ಕಂಪನಿಯು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐವಿಎಫ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 20ರಂದು ತನ್ನ ಐಪಿಒ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 24ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ರೊಳಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಐಪಿಒ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ಗೌಡಿಯಂ ಐವಿಎಫ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಷೇರುಗಳು ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ರಿಂದ ಬಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.</p><p>ಆರಂಭಿಕ ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ 1.13 ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಹೊಸ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಡಾ. ಮಾನಿಕಾ ಖನ್ನಾ ಅವರ 94.93 ಲಕ್ಷ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಶನ್ (ಐವಿಎಫ್) ವ್ಯವಹಾರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಂಜೆತನದ ದರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಅರಿವು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. </p><p>ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಐವಿಎಫ್ ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2023ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.06 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು. 2034ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಸುಮಾರು 4.9 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>