‘ಜೆನರಿಕ್ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ’: ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಒಕ್ಕೂಟ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅಮೆರಿಕವು ಔಷಧಗಳ ಆಮದಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯು ದೇಶದ ಜೆನರಿಕ್ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಪಿಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪಡೆದಿರುವ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುಂಕವು ಜೆನರಿಕ್ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಪಿಎ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಒಕ್ಕೂಟವು, ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಲುಪಿನ್, ಜೈಡಸ್ ಲೈಫ್ಸೈನ್ಸಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 23 ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಐಪಿಎ ಸದಸ್ಯರು ದೇಶದ ಔಷಧ ರಫ್ತಿನ ಪೈಕಿ ಶೇ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಗಳ ಪಾಲು ಶೇ 64ರಷ್ಟಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>