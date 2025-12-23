ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Gold & Silver Rate: ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ₹10,400 ಜಿಗಿತ;ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ

20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ₹6,670, ಬೆಳ್ಳಿ ₹33,140 ಏರಿಕೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
GoldGold rateSilverGold PriceSilver Pricegold and sliver price

