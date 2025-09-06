<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು/ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಮಹೀಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ, ರೆನೊ ಮತ್ತು ಟೊಯೊಟ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟರ್ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಮಹೀಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹1.56 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವನ್ನು ತನ್ನ ಡೀಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬೊಲೆರೊ/ನಿಯೊ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹1.27 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ3ಎಕ್ಸ್ಒ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ₹1.4 ಲಕ್ಷ, ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ3ಎಕ್ಸ್ಒ (ಡೀಸೆಲ್) ₹1.56 ಲಕ್ಷ, ಥಾರ್ 2 ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ (ಡೀಸೆಲ್) ₹1.35 ಲಕ್ಷ, ಥಾರ್ 4 ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ (ಡೀಸೆಲ್) ₹1.01 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಾಹನದ ದರವನ್ನು ₹1.01 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ–ಎನ್ ₹1.45 ಲಕ್ಷ, ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ₹1.33 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ700 ವಾಹನದ ಬೆಲೆ ₹1.43 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ರೆನೊ ದರ ಇಳಿಕೆ:</strong> ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ರೆನೊ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹96,395ರವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಡೀಲರ್ಗಳ ಬಳಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕ್ವಿಡ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನದ ದರವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ₹55,095ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರೈಬರ್ ₹80,195 ಮತ್ತು ಕೈಗರ್ ವಾಹನ ಬೆಲೆ ₹96,395ರವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರುಗಳು ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ರೆನೊ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟ್ರಾಮ್ ಎಂ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಟೊಯೊಟ ಬೆಲೆ ₹3.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ:</strong> ಟೊಯೊಟ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟರ್ (ಟಿಕೆಎಂ) ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹3.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಇದೇ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ಲಾನ್ಜಾ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಹನದ ಬೆಲೆ ₹85,300 ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಟೈಸರ್ ₹1.11 ಲಕ್ಷ, ರೂಮಿಯನ್ ₹48,700, ಹೈರೈಡರ್ ₹65,400, ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ₹1.80 ಲಕ್ಷ, ಹೈಕ್ರಾಸ್ ₹1.15 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹3.49 ಲಕ್ಷ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಲೆಜೆಂಡರ್ ₹3.34 ಲಕ್ಷ, ಹಿಲಕ್ಸ್ ₹2.52 ಲಕ್ಷ, ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ₹1.01 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೈರ್ ಬೆಲೆ ₹2.78 ಲಕ್ಷ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹65 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹1.55 ಲಕ್ಷ ದವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>