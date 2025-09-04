ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ40ರಷ್ಟು GST

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:50 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ | ದಸರಾ ಉಡುಗೊರೆ: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಸೆ.22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ | ದಸರಾ ಉಡುಗೊರೆ: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಸೆ.22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ | ದಸರಾ ಉಡುಗೊರೆ: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಸೆ.22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

New GST Rates | ನೂತನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಕೆಟ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:New GST Rates | ನೂತನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಕೆಟ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ?
New GST Rates | ನೂತನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಕೆಟ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:New GST Rates List: ಎರಡು ಹಂತದ ತೆರಿಗೆ; ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ?
New GST Rates List: ಎರಡು ಹಂತದ ತೆರಿಗೆ; ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:GST ಕಡಿತದ ಲಾಭ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು: ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಗೋಯಲ್
GST ಕಡಿತದ ಲಾಭ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು: ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಗೋಯಲ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Next-Gen GST | ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗ?
Next-Gen GST | ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Next-Gen GST | ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಡಿತ?
Next-Gen GST | ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಡಿತ?
GstCarsTobaco

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT