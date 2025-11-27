ಐ.ಟಿ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 2025–26ನೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇ–ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಶುರುಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿಯು (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಐ.ಟಿ. ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಕಪ್ಪು ಹಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇದ್ದರೆ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೇ 30ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 300ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆಯು ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ 24,678 ಮಂದಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿವರದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>