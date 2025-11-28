ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುರಿ: ತಜ್ಞರು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:50 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaGold

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT