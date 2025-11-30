Mcap: ₹96,201 ಕೋಟಿ ಎಂ–ಕ್ಯಾಪ್‌ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಷೇರುಪೇಟೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಏಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ (ಎಂ–ಕ್ಯಾಪ್) ₹96,201 ಕೋಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ₹28,282 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಎಂ–ಕ್ಯಾಪ್ ₹21.20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ₹20,347 ಕೋಟಿ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹13,611 ಕೋಟಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹13,599 ಕೋಟಿ, ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ₹7,671 ಕೋಟಿ, ಎಸ್ಬಿಐ ₹6,415 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ₹6,273 ಕೋಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಂ–ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ₹35,239 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ₹4,996 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ₹3,762 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>