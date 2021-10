ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌–ಡೀಸೆಲ್‌: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ತೈಲ ದರ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅ. 25–26ರ ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣದೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ತೈಲ ದರ ನಂತರದ ಎರಡು ದಿನ ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರವೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್‌ ಮೇಲೆ 35 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ₹108.29 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಈಗ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹97.02 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹114.14 ಮತ್ತು ₹105.12 ಇದೆ.

Price of petrol & diesel in #Delhi is at Rs 108.29 per litre & Rs 97.02 per litre respectively today.

Petrol & diesel prices per litre-Rs 114.14 & Rs 105.12 in #Mumbai, Rs 108.78 & Rs 100.14 in #Kolkata; Rs 105.13 & Rs 101.25 in #Chennai respectively

(File pic) pic.twitter.com/V5TTs6JD09

— ANI (@ANI) October 28, 2021