ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟೆಸ್ಲಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಿಕ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ತರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಟೆಸ್ಲಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸಮೀರ್ ಜೈನ್ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಟೆಸ್ಲಾ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೆನನ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.

*New Tesla India Hiring Alert*

Samir Jain has joined Tesla India as Lead Aftersales (Service Manager - India).

He was earlier Head of Aftersales at Porsche India and also responsible for Porsche BEV Rollout.#TeslaIndia🇮🇳 #TCIN pic.twitter.com/U8hTmCNe6e

— Tesla Club India® (@TeslaClubIN) June 1, 2021