ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ದೇಶದ 7 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ 5.77 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು!

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5.77 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಆಸ್ತಿ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನರಾಕ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 23ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>2024ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5.53 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು 5.76 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮನೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮಂದಗತಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ, ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಇವು ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗದೇ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ (ಎಂಎಂಆರ್) ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ದೆಹಲಿ–ಎನ್ಸಿಆರ್, ಪುಣೆ, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 64,863ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಇದು 52,807 ಆಗಿತ್ತು. ಪುಣೆ (ಶೇ 3), ಚೆನ್ನೈ (ಶೇ 18) ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೇ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>