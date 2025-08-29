ಸಿಗಡಿ ರಫ್ತು ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಸಿಲ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಿಗಡಿ ರಫ್ತು ಶೇ 15ರಿಂದ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕವು, ಭಾರತದ ಸಿಗಡಿ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಿಂದ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೇ 58.26ರಷ್ಟು ಸುಂಕವೇ ರಫ್ತು ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸುಂಕದಿಂದ ದೇಶದ ರಫ್ತುದಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹44,108 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಿಗಡಿ ರಫ್ತಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ ಅಮೆರಿಕ ಶೇ 48ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈಕ್ವೇಡಾರ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸಿಗಡಿ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>