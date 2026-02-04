ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessprashnottara
ADVERTISEMENT

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಕಣ: ಹಣಕಾಸು, ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
ಪ್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:29 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರ

ನನ್ನ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ ಹಣವಿದೆ. ಈ ಹಣವು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂತಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ.

ADVERTISEMENT
ಪ್ರ

ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ ವಲಯದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎರಡಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯಾದ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನೂ ನನಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೇರೆಯಾದ ಈ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ನನ್ನ ಮೂಲ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೇರೆಯಾದ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಎರಡಾಗಿದ್ದರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು? ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

InvestmentFinanceFinancial adviceinvestments

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT