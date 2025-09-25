H-1B visa ಶುಲ್ಕದ ಕಳವಳ: ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೊರ ಹರಿವು; ಕುಸಿದ ಷೇರುಪೇಟೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ ಕಳವಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊರಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p><p>ಸತತ ಐದನೇ ದಿನ ಕುಸಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 141.32 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 81,574ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತು. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 22.4 ಅಂಶ ಕುಸಿದು 25,034 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತು.</p><p>ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಟೈಟಾನ್, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಎಟರ್ನಲ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.</p><p>ಆದರೂ, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ ಅಂಡ್ ಟೂಬ್ರೊ, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,298.33 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಶೇ 1.56ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 366.7 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬುಧವಾರ ₹2,425.75 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ಭಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 1,00,000 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾಸ್ಪಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>