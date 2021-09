ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ: 60,000 ಅಂಶಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ 60,000 ಅಂಶಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:15ರವರೆಗೂ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ 264 ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 60,150 ಅಂಶ ತಲುಪಿದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಫ್ಟಿ 66.88 ಅಂಶ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 17,889 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಸಹ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪಿದಂತಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Sensex crosses 60000 for the first time! pic.twitter.com/gkNRUuLgzw

