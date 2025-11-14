ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗತಿಬಿಂಬ: ಕನ್ನಡಕೆ ಹೋರಾಡು ಕನ್ನಡದ ಕಂದಾ

ವೈ.ಗ.ಜಗದೀಶ್‌
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:28 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:28 IST
ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ತವರಿನ ಹಿತಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕಿಸುವುದನ್ನೇ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಿದೆ.
PoliticsKannadaKarnataka RajyotsavaKannada LanguageLanguage

