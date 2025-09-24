ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪಡಸಾಲೆ | ‘ಬಾನು’ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನು?

.ಹ.ರಘುನಾಥ
ಚ.ಹ.ರಘುನಾಥ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಕೋಮುದ್ವೇಷದ ಕೇಡುಗಳಿಗೆ ‘ಕನ್ನಡ ವಿವೇಕ’ ನೀಡಬಹುದಾದ ಉತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅವರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸೌಹಾರ್ದದ ಮಾದರಿಯೊಂದು ದಸರೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾಡಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು.
Mysuru DasaraharmonyinaugurationNada habbaBanu Mushtaq

