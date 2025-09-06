ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ದಸರೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ‘ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ’

ಈ ಬಾರಿ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಲ್‌ ಆಫ್‌ ಮೈಸೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
ದಸರಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ರವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಲೆಂದು ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿರಸಿಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಸಿಗಲಿದೆ
ಹರೀಶ್ ಟಿ.ಕೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಸರಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಉಪ ಸಮಿತಿ
