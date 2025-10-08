ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
PHOTOS | ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರವು ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:41 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:41 IST
ದಸರಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ನಗರವು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ...

ದಸರಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ನಗರವು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ...

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ / ಅನೂಪ್ ರಾಘ ಟಿ.)

ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತೆಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು

ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತೆಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ / ಅನೂಪ್ ರಾಘ ಟಿ.)

Chamundi HillsMysuruMysore Dasara

