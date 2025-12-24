<p>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರು ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಲಂಕಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. </p>.ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ.ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವೈನ್ ಕೇಕ್ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ....<p><strong>ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ:</strong></p><p>ಮನೆ ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದೇ ಬಾಗಿಲು. ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹೂವುಗಳು, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೃತಕ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಗೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಶೃಂಗಾರ: </strong></p><p>ಮನೆಯ ಗೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ, ಮರಿಯ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಗೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಸಿ:</strong></p><p>ಹೂವುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೂವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು, ಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಡ:</strong></p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ’ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಅಪೂರ್ಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗಂಟೆಗಳು, ಉಡುಗೊರೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಗಾಜಿನ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮನೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ದೀಪಗಳು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳ ಬಳಕೆ:</strong></p><p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಂದು ದೀಪಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>