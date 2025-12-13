ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಕರಡಿ ಮಜಲಿನ ಅಭಿನವಗೆ ಬಾಲಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಹೇಶ ಮನ್ನಯ್ಯನವರಮಠ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:23 IST
ಕರಡಿ ಮಜಲು ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿನವ ಕರಡಿ
