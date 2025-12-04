ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಾದಾಮಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ

ಎಸ್.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:10 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:10 IST
ಬಾದಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ತಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗೌರವಿಸಿದರು.
BagalkotKSRTCBadami

