ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾದಾಮಿ : ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ

ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಟ್ಟಡ
ಎಸ್.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಾದಾಮಿ ಸಮೀಪದ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ
ಬಾದಾಮಿ ಸಮೀಪದ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ
ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಮಹಾಕೂಟ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜು ಮ್ಯಾನೇಜರ್
BagalakoteBadami

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT