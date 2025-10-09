ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ₹25 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಇಂದು

ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟ ಶಾಸಕ ಮೇಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:44 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:44 IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಇದೆ. 
-ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಶಾಸಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಟಿಡಿಎ
BagalkotHY Meti

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

