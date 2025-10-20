ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನಗರಸಭೆಗೂ ಬರುತ್ತಾರಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ?

ಅ.28ಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣ
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:25 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:25 IST
