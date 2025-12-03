ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್!

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ: </strong>ಕೇರಳ ಸ್ಥಳೀಯಡಾಳಿತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಮುನ್ನಾರ್ನ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಯಾರು ಈ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ?</strong> </p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಧುರೆ ರಾಜ್ ಎಂಬವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. </p><p>ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸುಭಾಷ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. </p><p>ಪತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಸೋನಿಯಾ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. </p><p>ಕೇರಳ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ಹಾಗೂ 11ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p>.ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಚಹಾ ಮಾರಿದ PM ಮೋದಿ: AI ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ‘ಕೈ’ ನಾಯಕಿ; BJP ಕಿಡಿ.1984 ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರ ಕರಾಳತೆ: ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈ ದಿನವನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>