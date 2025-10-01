ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಯಧವಿರಲಿ: ನಾರಾಯಣ ಭಾಂಡಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:49 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:49 IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅ.5ರಂದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಘದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದವರು ಮತ್ತೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು
ನಾರಾಯಣ ಭಾಂಡಗೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ
Bagalkot

