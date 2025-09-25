ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ | ಅರಳದ ಹತ್ತಿ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತ

ಐದುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಹತ್ತಿ, ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ನಾಶ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಘಂಟಿ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:42 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:42 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಬ್ಬಲಹುಣಸಿನಾಗರಾಳ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿಯ ಎಲೆ ಉದುರಿರುವುದು
ಮುಂಗಾರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನೆ ಬೆಳೆದುದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಅಧಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ
–ಆನಂದ ಗೌಡರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
BagalakotCotton crop

