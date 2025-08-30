ಮುಧೋಳ | ದೇಸಿ ಗೋವು ಸಂತತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಶಂಕರಲಾಲಜೀ

<p><strong>ಮುಧೋಳ:</strong> ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗೋವನ್ನು ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಭೂ ತಾಯಿ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಗೋ ಮಾತೆ ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾದ ಹಾಲು ನೀಡಿ ಸಲಹುತ್ತಾಳೆ’ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಗೋಸೇವಾ ಗತಿವಿಧಿ ಪಾಲಕ ಶಂಕರಲಾಲಜೀ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮರಾಠಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಗರ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಆನಂದನಗರ ವಸತಿ ಶಾಖೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಗೋವು ಮತ್ತು ನಾವು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p> ‘ದೇಸಿ ಗೋವುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಚರ್ಮ ರೋಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ಮಹಾಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತದ ಗೋಸೇವಾ ಗತಿ ವಿಧಿಯ ಸಂಯೋಜಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಸಿ ಗೋವು ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು ಗೋವಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಸವರಾಜ ಮಾನೆ, ರಾಜು ಟಂಕಸಾಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ನಿ, ಸೋಮಲಿಂಗ ಕೋಟಿ, ಉದಯ ವಾಳ್ವೇಕರ, ಪ್ರಮೋದ ಮಮದಾಪೂರ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗೋಸಾರ, ನಿಂಗನಗೌಡ ನಾಡಗೌಡ ,.ಸಿ.ಎಂ.ಬದಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>