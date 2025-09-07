ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ | ವೈದ್ಯರು, ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯರೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ: ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ!
ರಬಕವಿ–ಬನಹಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವು ಜನರು ಔಷಧಿ ಪಡೆಯಲು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು
ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.