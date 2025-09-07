<p><strong>ಲಿವರ್ಪೂಲ್ (ಬ್ರಿಟನ್):</strong> ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತ ನಿಕಹತ್ ಜರೀನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಅವರು ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿಕಹತ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜೆನಿಫರ್ ಲೊಜಾನೊ ಎದುರು 5–0 ಬೌಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, 16ರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನರೇಂದ್ರ ಬರ್ವಾಲ್ ಅವರು 90+ ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4–1ರಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ 16ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಲವ್ಲಿನಾ, ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 0–5ರಿಂದ ಟರ್ಕಿಯ ಬುಸ್ರಾ ಇಸಿಲ್ದಾರ್ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿನ್ನರ್ ಹಿತೇಶ್ ಗುಲಿಯಾ ಅವರೂ ಸೋಲಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪುರುಷರ 70 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಅವರು 1–4ರಿಂದ ಬೊಸ್ ಫಿನ್ ರಾಬರ್ಟ್ (ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್) ವಿರುದ್ಧ 1–4ರಿಂದ ಸೋಲುಂಡರು. ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೈ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>