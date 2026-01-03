ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಏನೋ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಸಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಒಂದೆಡೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿ ಇಳುವರಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದ್ದರಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ 29,255 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 5 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ದಾಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ 7,166 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 4,639 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹12,500 ರಿಂದ ₹15 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹35 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹45 ಸಾವಿರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹15,500 ರಿಂದ ₹25 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ₹35 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹52 ಸಾವಿರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವಾರು ರೈತರು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗದ್ದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ತಂದಿರುವುದು ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆನಕಟ್ಟಿ ರೈತ ಗಿರೀಶ ಉಗಲವಾಟ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">–ರವೀಂದ್ರ ಹಕಾಟಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>