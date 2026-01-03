ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 4:42 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 4:47 IST
ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
–ರವೀಂದ್ರ ಹಕಾಟಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
