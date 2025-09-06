ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ : ಸಂಭ್ರಮದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶ್ರದ್ಧೆ–ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಡಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾಗವಾನ್ ಪೇಟೆಯವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಅಲಾಮಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಫ್ತಿ ಸಕಾಫೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಮುಬಾರಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ರಫಿಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಜಮೀರ್ ಮೌಲ್ವಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಿಲಾನಿ, ಹುಚ್ಚುಸಾಬ್ ಇಲಕಲ್, ಗೈಬುಸಾಬ ಡಂಗಿ, ಬಂದೇನವಾಜ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ದೋಟೆಗಾರ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಸವರಾಜ್, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>