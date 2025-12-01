ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
World AIDS Day | ಎಚ್‌ಐವಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 0.31ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 0.68
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:53 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:53 IST
‘ಎಚ್‍ಐವಿ ಏಡ್ಸ್ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸೋಣ’ ಎಂಬುದು ಈ ವರ್ಷ ಏಡ್ಸ್ ದಿನದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ. ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ
ಡಾ.ಸುವರ್ಣಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ
BagalakoteHIV

