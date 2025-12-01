ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹುನಗುಂದ ಸಹಕಾರ ದೊಡ್ಡದು: ಎಸ್ಕೆ ಕೊನೆಸಾಗರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
ಹುನಗುಂದದ ಗಚ್ಚಿನಮಠದ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ 60ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಬಿ.ಧುತ್ತರಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಕೆ ಕೊನೆಸಾಗರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು
Bagalakote

