ಕೆರೂರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ 

<p><strong>ಕೆರೂರ:</strong> 'ಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ತವರೂರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರೂರ ಉತ್ಸವದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಶಬ್ಬೀರ ಢಾಂಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಗಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೆರೂರ ಉತ್ಸವ - ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವುದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಶಿರೂರ ಅವರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುರಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ದಶಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಶಿರೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷಕರ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅವರ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕೆರೂರ, ಶಿರೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಶಿರೂರ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಡಿ.ಪಿ.ಅಮಲಝರಿ, ಆರ್.ಆರ್.ಶೆಟ್ಟರ, ಎಂ.ಜಿ.ಕಿತ್ತಲಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಮಂತ ಮಾವಿನಮರದ, ಮಾಂತೇಶ ಮೇಣಸಗಿ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>