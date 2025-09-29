ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಬೋಧನೆ

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನನೆಗುದಿಗೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
‘ಉನ್ನತಿ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’
ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್‌, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
BagalakoteDeegre Education

