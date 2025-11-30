ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಸಮರ್ಪಕ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿಯೂ ದೂರು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲೇಶ ಪೊಲೀಸ್ (93640 62510), ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾದೀಕ್ಷಕ ಸುರೇಶರೆಡ್ಡಿ ಎಂ.ಎಸ್ (93640 62558), ಪಿ.ಐ-1 ಬಿ.ಎ.ಬಿರಾದಾರ (93640 62641), ಪಿ.ಐ-2 ಎಂ.ಬಿ.ಬಿರಾದಾರ (93640 62642), ಪಿ.ಐ-3 ಬಿ.ಕೆ.ಮುಕರ್ತಿಹಾಳ (93640 62643), ಕಚೇರಿ ದೂ.ಸಂ. (08354-236200) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>