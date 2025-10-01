ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದುಷ್ಟರ, ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಅಗತ್ಯ: ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಏಳನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿ.ಕೆ.ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‍ನೆಸ್ ಆಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಡೆದ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ 
Bagalkot

