ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳ ನಿಗೂಢ ಸಾವು?

<p><strong>ಬಾದಾಮಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುವರ್ಣದ ಕೋತಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೋತಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಮೇಣಬಸದಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪ ಬುಧವಾರ ಕೋತಿಯೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.</p>.<p>' ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬೇಲೂರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>' ಪಟ್ಟಣದ ಕೋತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗವಿಲ್ಲ. ಕೋತಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಚ್ಚಾಡಿ, ವಿಷ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ' ಎಂದು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸಬನೀಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>' ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಎರಡು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೋತಿ ಆರಾಮ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ ಮರೆನ್ನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>' ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಮೀಪ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರು ಕೋತಿಗಳ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>