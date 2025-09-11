ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೀನ್ ಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರೋಪ; ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ಪಂಕಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿಯ ಕಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಮುಖಂಡರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೀನ್ ಧ್ವಜ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಮುಖಂಡ ಗಿರೀಶ ಭಾಂಡಗೆ, ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ಮುಖಂಡರ ಭುಜದ ಮೇಲಿದ್ದ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮರೆ ಮಾಚಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಂದ್ರು ರಾಮವಾಡಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ ನಿರಂಜನ, ಗುರುರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್, ಮನೋಜ ಕರಡಿವಾಲ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>