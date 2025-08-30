ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ಅಲೆಮಾರಿ, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲೆಮಾರಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪೌರಾಣಿಕ ವೇಷ, ತಂಬೂರಿ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಕಲಾ ಭವನದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದರು.</p>.<p>ಶಿಳ್ಳೆಕ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ಆದಿವಾಸಿ ಕಲೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಕೆ.ದಾಸರ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಡಗಾಡ ಸಿದ್ಧರ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣೂರ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ, ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿಸದೇ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ, ಬೇಟೆ ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಜುನಾಥ ದಾಸರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಗೂರ, ಶಂಕರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಸವರಾಜ ದಾಸರ, ಮುದುಕಪ್ಪ, ಭೀಮಶಿ ಘಂಟಿ, ಕಾವ್ಯ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಶಿವಾನಂದ ಟವಳಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><div class="bigfact-title">ಗಮನಸೆಳೆದ ವೇಷಧಾರಿಗಳು</div><div class="bigfact-description">ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪೇಟ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸುಡಗಾಡ ಸಿದ್ಧರು ಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಗೊಂಬೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕಲಾ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಂಬೂರಿ ತಮಟೆ ನುಡಿಸುವುದೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು. ತಟ್ಟೆ ಲೋಟಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</div></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>