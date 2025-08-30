ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:03 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:03 IST
ಗಮನಸೆಳೆದ ವೇಷಧಾರಿಗಳು
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪೇಟ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸುಡಗಾಡ ಸಿದ್ಧರು ಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಗೊಂಬೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕಲಾ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಂಬೂರಿ ತಮಟೆ ನುಡಿಸುವುದೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು. ತಟ್ಟೆ ಲೋಟಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
